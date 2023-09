Wta 1000 Guadalajara 2023, programma e ordine di gioco mercoledì 20 settembre con Giorgi e Trevisan

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 20 settembre per il torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Due azzurre ancora protagoniste quando siamo giunti agli ottavi di finale della ricca manifestazione messicana. E le nostre dovranno vedersele contro le prime due teste di serie del tabellone: alle 23:00 Giorgi sfida la numero due Sakkari, in piena notte italiana Martina Trevisan affronterà Ons Jabeur.

L’ordine di gioco di mercoledì 20 settembre (orari italiani)

ESTADIO AKRON DE TENIS

Ore 19:00 – Baptiste vs (3) Garcia

Non prima delle 21:00 – Kenin vs (6) Ostapenko

Non prima delle 23:00 – Giorgi vs (2) Sakkari

Non prima delle 02:00 – (7) Kudermetova vs (10) Azarenka

a seguire – (1) Jabeur vs Trevisan

GRANDSTAND CALIENTE

2°match dalle 19:00 – Dolehide vs (8) Alexandrova

a seguire – Townsend vs Arango

Non prima delle 00:30 – Navarro vs Fernandez