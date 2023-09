Atp Zhuhai 2023, Napolitano non centra il main draw: sconfitto in due set da Saville

Stefano Napolitano non riesce a conquistare l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Zhuhai. Il tennista piemontese, testa di serie numero tre del draw cadetto, nel turno decisivo delle qualificazioni si è arreso abbastanza nettamente al cospetto di Luke Saville con lo score di 6-3 6-2. Un match in cui la differenza l’ha fatta l’ottimo servizio dell’avversario australiano, che non ha concesso alcuna palla break e in un solo game di battuta è stato costretto ai vantaggi dall’azzurro. Nel primo set decisivo un break a trenta nel secondo gioco dell’incontro, mentre il secondo parziale è subito scivolato via dalle mani di Napolitano, andato sotto di un doppio break sullo 0-4 prima di cedere per 2-6.