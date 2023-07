Wimbledon 2023, Tsitsipas rimonta Murray. Bene Alcaraz e Medvedev, Eubanks sorprende Norrie

La sospensione per il coprifuoco ha fatto bene a Stefanos Tsitsipas, che alla ripresa quest’oggi rimonta il set di svantaggio ed elimina dal torneo l’idolo di casa Andy Murray. Il tennista ellenico, che ieri aveva lasciato l’All Egland Club sotto due set a uno, si aggiudica il quarto parziale al tie-break prima di imporsi per 6-4 nella quinta e decisiva frazione. Nella prosecuzione odierna Tsitsipas è tornato quello ammirato nel primo set, dominante con il dritto e soprattutto molto solido alla battuta, con Murray che non ha avuto occasioni ghiotte per portare dalla sua parte il match in quattro.

Prima, sul Centre Court era sceso in campo Carlos Alcaraz, che è apparso sempre abbastanza in controllo nella sfida vinta per 6-4 7-6(2) 6-3 sul francese Alexandre Muller. Vita facile anche per Daniil Medvedev, che si impone in tre set a zero su Adrian Mannarino in una partita che sulla carta non era affatto banale contro un giocatore che sull’erba sa giocare alla grande. Ora il russo deve comunque fare molta attenzione ad un altro specialista dei prati come Marton Fucsovics.

La Gran Bretagna oltre a Murray perde anche il suo numero uno, ovvero Cameron Norrie. Il dodicesimo giocatore del seeding si è dovuto arrendere con lo score di 6-3 3-6 6-2 7-6(3) al cospetto di un Christopher Eubanks sempre più in ascesa dopo il successo nell’ATP di Maiorca della scorsa settimana. Prosegue il momento d’oro anche di Sasha Bublik: per lui un’altra vittoria dominante contro il tedesco Marterer. Il kazako, trionfatore poche settimane fa ad Halle, a questo punto si candida davvero ad essereu la mina impazzita della parte bassa del tabellone. Bene Rune e Zverev: il primo, come prevedibile, ha sconfitto facilmente Carballes Baena; il secondo ha sofferto un solo set contro il nipponico Watanuki e ora darà vita, domani, ad un intrigante match contro Matteo Berrettini.