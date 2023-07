Sampdoria, per il ruolo di direttore sportivo spunta il figlio del ct Roberto Mancini

Rivoluzione in casa Sampdoria e rifacimento del CdA. Da quanto risalta nelle ultime ore, il ruolo di Direttore Sportivo dovrebbe essere ricoperto da Andrea Mancini, figlio del Ct Roberto. Andrea arriva alla Sampdoria come membro dell’area scouting di Lorenzo Giani ma avendo conferito il patentino da ds ed avendo i requisiti adatti per tale carica, potrebbe essere assegnato proprio a questa casella ancora libera, e da riempire entro il 15 settembre.