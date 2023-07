Nba Summer League 2023, pronto riscatto per Wembanyama: 27 punti e 12 rimbalzi contro Portland

Victor Wembanyama si mette alle spalle un esordio non indimenticabile in Summer League e alla sua seconda apparizione realizza 27 punti conditi da 12 rimbalzi. Sconfitta per i San Antonio Spurs per 85-80 contro i Portland Trail Blazers nella consueta manifestazione che si tiene a luglio in quel di Las Vegas. un Wenbanyama decisamente più a suo agio e con delle scelte di tiro migliori rispetto a quanto visto durante la prima partita, in cui tirò 2/13 dal campo.