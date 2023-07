Wimbledon 2023, Errani saluta subito i Championships: Brengle si impone in due set

Si conclude rapidamente l’avventura a Wimbledon 2023 di Sara Errani, sconfitta nettamente in due set da Madison Brengle. L’americana ha sempre avuto il controllo dell’incontro sin dalle prime fasi ed è riuscita ad imporsi con il punteggio finale di 6-3 6-1. Termina così all’esordio il ritorno nel tabellone principale dei Championships dell’ex numero cinque del mondo, che mancava addirittura dal 2017 dopo essere stata assente nel 2018 e 2019 e non aver superato le qualificazioni nel 2021 e 2022 (nel 2020 il torneo non si giocò a causa della pandemia).

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Un primo set contraddistinto dalle difficoltà al servizio da parte di entrambe le giocatrici, con tre break ad aprire il match. Brengle è la prima a mantenere un servizio – annullando comunque due palle break – e portarsi in vantaggio sul 3-1. Il game successivo sarà anche l’unico in cui Sara riesce a vincere un turno di battuta, perché poi arrivano altri due break della statunitense verso il 6-3 finale. Nel mezzo anche una breve interruzione per qualche goccia di pioggia caduta sul 5-2, ma senza che le tenniste uscissero dal campo.

A Brengle basta trovare una maggiore solidità nei propri turni ad inizio secondo set per creare un margine di sicurezza nei confronti dell’azzurra. La 33enne del Delaware vince i primi tre games del parziale e si porta sullo 0-30 in risposta nel quarto gioco quando arriva la prima, vera, sospensione per pioggia che riporta tutti negli spogliatoi. La partita riprende il giorno dopo con Brengle che si porta sul 4-0, Sara prova a non mollare ma la differenza su questa superficie è troppa: Brengle, dopo un game fiume, piazza l’ennesimo break e chiude i conti con il punteggio finale di 6-3 6-1.