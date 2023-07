Inter, Frattesi atterrato a Milano per le visite mediche e la firma

Manca poco per vedere Davide Frattesi con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ormai ex Sassuolo è atterrato a Milano, dove sono in programma le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Definiti i dettagli dell’operazione con la società neroverde per il giocatore di scuola Roma: chiusa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva intorno ai 33 milioni.