Wimbledon 2023, Cecchinato fuori al primo turno: Jarry vince in rimonta in quattro set

Il cileno Nicolas Jarry supera in rimonta in quattro set Marco Cecchinato nel match valevole per il primo turno del torneo di Wimbledon 2023 mediante il punteggio di 4-6 6-2 6-4 6-1. In una partita cominciata ieri sera e terminata quest’oggi, il tennista siciliano non riesce a trovare le contromisure per contrastare l’avversario ed è costretto ad uscire di scena. Adesso sulla strada del sudamericano ci sarà l’australiano Jason Kubler.

Avvio di partita molto equilibrato tra i due contendenti, che scelgono un atteggiamento cauto, tanto da non riuscire a ritagliarsi alcuna palla break. A fare la differenza sono gli errori commessi dal cileno nel decimo game, che concedono al siciliano un clamorosa chance per portare a casa il set. Marco non se lo fa ripetere due volte e chiude sul 6-4. Nel secondo parziale Jarry cambia decisamente ritmo strappando immediatamente il servizio all’avversario che, nel terzo game, concede altre tre palle break. Il sudamericano concretizza all’ultima occasione buona e vola sul 4-0, con l’azzurro che vince il suo primo gioco dopo 23′. A causa dell’oscurità la partita viene sospesa, per poi riprendere il giorno successivo, con Jarry che riesce facilmente a completare l’opera prendendosi il set con un netto 6-2.

Il terzo se si apre con il break immediato messo a referto dal cileno alla terza chance e, nel terzo game, sfiora anche il doppio-break vanificando due occasioni. Marco resta aggrappato alla partita, cancellando un altra palla break a Jarry nel settimo gioco, ma non riesce mai a crearsi un’opportunità per pareggiare i conti. Così il sudamericano vola con tranquillità verso la conquista del parziale con lo score di 6-4.

Anche nel quarto set il numero 28 del mondo centra subito il break indirizzando chiaramente la contesa e successivamente, nel terzo game, rischia di ipotecare il match con due palle break a disposizione, che Cecchinato riesce a sventare. Il secondo break del cileno, però, è soltamente rimandato poiché viene concretizzato nel quinto gioco. A questo punto Cecchinato è con un piede e mezzo fuori dal torneo e si consegna a Jarry che, al primo dei due match-point, chiude il discorso sul 4-6 6-2 6-4 6-1.