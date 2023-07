Inter su Trubin? Il ds dello Shakhtar: “E’ il portiere del futuro. Pronto per l’Italia, ma ci vuole cifra top”

L’Inter potrebbe prepararsi a trovare un nuovo portiere, dopo che Andrè Onana potrebbe essere ceduto all’estero, con lo United in prima fila. Uno dei tanti profili seguiti sarebbe Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk. A parlare del possibile arrivo del portiere in Italia è stato il ds del club ucraino, Dario Srna.

Queste le parole di Srna a La Gazzetta dello Sport: “In questo momento è uno dei migliori portieri d’Europa. Ha soltanto 21 anni ed è giovane, ma ha già giocato 17 partite di Champions League e quindi ha già esperienza. È pronto per un grande club. Trubin è pronto per l’Italia, ma anche per l’Inghilterra o la Francia. È il portiere del futuro. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk (al Chelsea per 70 milioni più 30 di bonus, ndr) e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko in futuro