Wimbledon 2023, bella vittoria di Cocciaretto all’esordio. Fuori Stefanini e Bronzetti

La pioggia ha finalmente dato un po’ di tregua agli organizzatori e soprattutto alle giocatrici di Wimbledon che ancora dovevano disputare il primo turno. In questa prima parte di pomeriggio sono scese in campo tre azzurre, con un bilancio complessivo di una vittorie e due sconfitte. Vince, ed è un bel successo, Elisabetta Cocciaretto, che si è imposta per 6-3 6-4 sulla colombiana Camila Osorio e sfiderà al secondo turno Rebeka Masarova. Lotta, ma non riesce a superare l’esordio Lucrezia Stefanini, che dopo aver superato le qualificazioni si è arresa con un duplice 6-4 ad Anett Kontaveit. L’estone, che è all’ultimo torneo della sua carriera, prolunga così la sua permanenza sul circuito quantomeno per un altro giorno.

Fuori anche Lucia Bronzetti che un po’ a sorpresa dopo il bel torneo di Bad Homburg si è arreso per 6-3 6-4 alla romena Cristian. Dopo tre interruzioni per pioggia l’azzurra perde il primo set con il punteggio di 6-3 e si butta via nel secondo prendendo break sul 4-4 con un doppio fallo ai vantaggi. La rumena Cristian, numero 133 del mondo alla prima vittoria ai Championships, approfitta degli errori di Bronzetti e chiude i conti con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Cristian affronterà la vincente del match tra Haddad Maia e Putintseva. Di seguito la cronaca dei due parziali di gioco.

Primo set fortemente condizionato dalla pioggia con due interruzioni nel corso del primo parziale. Parte forte Cristian, che salva quattro palle break nei primi due game di battuta e poi strappa il servizio a Bronzetti nel quarto game salendo 3-1 e battuta. Qui arriva la prima pausa, che avvantaggia l’azzurra che al rientro in campo riporta il set on serve sfruttando la prima palla break per togliere il servizio alla rumena, Si procede senza intoppi fino alla seconda interruzione sul 4-3 Cristian. Al ritorno in campo questa volta è la numero 133 del ranking a trarre vantaggio dalla pausa togliendo la battuta a Bronzetti in apertura salendo 5-3 e servizio. Cristian non trema e chiude il primo set con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set Bronzetti parte forte e prima tiene la battuta a 0 e poi la toglie a 30 all’avversaria confermando il break nel game successivo salendo 3-0 con un parziale di 12 punti a 3. L’azzurra gioca meglio ma accusa un calo di tensione nel quinto game e concede una palla break Cristian che è brava a sfruttarla e tornare in scia sul 3-2. Nel game successivo Bronzetti reagisce e si trova sul 40-0 sul servizio della rumena e riesce a concretizzare il break al terzo tentativo dopo uno scambio estenuante salendo 4-2 e battuta.

Continuano le difficoltà incredibili delle due giocatrici al servizio con Bronzetti che va sotto 0-40 in battuta e subisce il secondo break in fila rimettendo in partita Cristian che va a servire per il 4-4. La rumena riesce a mettere fine alla striscia di quattro break in fila nel set e riporta il set in parità sul 4-4. Bronzetti nel game successivo si butta letteralmente via facendosi rimontare da 40-15 fino ai vantaggi. Vantaggi dove l’azzurra commette un grave doppio fallo per poi subire un break pesantissimo. Cristian sale 5-4 e non trema chiudendo il match con il punteggio di 6-3 6-4.