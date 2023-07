Inghilterra: al Forest Green Rovers la prima allenatrice donna in una squadra maschile

In Inghilterra, il Forest Green Rovers, squadra di League Two (la quarta serie in Inghilterra), è sempre stato un club innovativo. E oggi, aggiunge un altro tassello alla sua storia. Hannah Dingley è infatti il nuovo tecnico della squadra, entrando nella storia del calcio inglese diventando la prima allenatrice alla guida di una squadra maschile, sostituendo Duncan Ferguson.

Queste le parole del presidente della societa, Dale Vince: “Forse apriremo nuovi orizzonti nel calcio maschile, avendo fatto questa nomina in base al merito. Sono davvero entusiasta per questo prossimo passo nella mia carriera”.

Così invece Dingley. “La pre-season è appena iniziata e l’intera stagione prenderà il via molto presto. È un momento entusiasmante per il calcio. Sono grata per l’opportunità di fare un passo avanti e di guidare un club così progressista e lungimirante”.