Al via gli Internazionali con le qualificazioni: gli italiani in gara oggi, 8 maggio

Gli Internazionali BNL d’Italia 2023 prendono il via in data odierna, lunedì 8 maggio, con le qualificazioni che rappresentano un concreto sogno per molteplici tennisti professionisti. Tra questi, occhi puntati sui talenti italiani presenti in tabellone, pronti a raggiungere in suggestivo main draw capitolino; la possibilità di giocare le proprie carte nel Masters 1000 nostrano è ghiotta e gli atleti italiani offriranno il meglio del loro repertorio per l’occasione.

GRAND STAND

Per quanto concerne la Gran Stand Arena, il primo azzurro di scena sarà Gianmarco Ferrari, presente grazie a una wild card e opposto al francese Alexandre Muller al primo turno; esordio non facile per il ventiduenne, il quale sfiderà un giocatore che ha ben figurato sin qui in stagione, peraltro buon interprete della superficie. Il transalpino è in gara come testa di serie numero 3 e risulta ampiamente favorito per proseguire.

Immediatamente dopo il termine del match di Ferrari, in campo il ritrovato Julian Ocleppo, anch’egli beneficiario di una wild card, il quale avrà una gatta da pelare tutt’altro che agevole: Yannick Hanfmann. Dopo le pre-quali, l’azzurro tenterà di insidiare il favoritissimo tedesco, a sua volta reduce da un buon periodo; obiettivo non semplice, considerando peraltro la particolare affezione del teutonico per la superficie di riferimento. In seguito, Martina Colmenga proverà a emozionare il pubblico del Grand Stand nel contesto della sua sfida con Simona Waltert; l’elvetica, testa di serie numero 20, punta a entrare in main draw e, seppur quattro anni più giovane dell’avversaria italiana, ha dalla sua i favori del pronostico.

Grand Stand che proporrà peraltro le prestazioni di Deborah Chiesa, Stefano Napolitano e Mattia Bellucci, in ordine cronologico. La prima affronterà Camila Osorio, colombiana specialista sul rosso e insidiosissima rivale in quanto a tenacia e tattica pura; il secondo, invece, metterà la sua esperienza al servizio della causa contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, non proprio un habitué a questi livelli, ma capace di trascinare al terzo Taro Daniel al primo turno in quel di Cagliari. Buona chance di passaggio del turno per Napolitano, in caso di prestazione nelle sue corde, così come per quanto riguarda Bellucci; la giovane promessa italiana dovrà vedersela con l’ostico Tomas Barrios Vera. Dopo l’impresa contro Diego Schwartzman in Sardegna, l’azzurrino Bellucci dovrà dare tutto se stesso per andare avanti nelle quali romane.

PIETRANGELI

Virando l’attenzione sul campo Pietrangeli, subito in campo la diciottenne Federica Urgesi, opposta alla più affermata Magdalena Frech. La polacca, notoriamente giustiziera di Camila Giorgi a Wimbledon 2022, possiede una discreta solidità da fondo e un buon rendimento con la prima, ma, soprattutto un’esperienza maggiore a questi livelli. Grande curiosità, comunque, per vedere all’opera Urgesi; poco dopo, come terzo match, di scena Matteo Gigante, classe 2002, pronto ad affilare il suo mancino per scontrarsi con Thanasi Kokkinakis.

L’australiano non ha bisogno di presentazioni, ma il suo tennis non è esattamente adatto al rosso, superficie che può creargli qualche grattacapo; “Giga” dovrà gestire pazientemente l’incontro, tentando di contenere il fumantino aussie e mostrare il suo talento in rampa di lancio. Si proseguirà con un’altra super sfida: Flavio Cobolli, figlio d’arte, proverà a limitare le accelerazioni continue di Nikoloz Basilashvili, anch’egli noto ai più per i suoi risultati nel circuito, ma attualmente in fase discendente. Cobolli conosce bene la superficie e l’ambiente: è pronto per un appuntamento del genere e cercherà di far sognare il suo pubblico.

CAMPO 12

Ci si muove sul Campo 12, ove vi è un tris di italiani niente male. Secondo e terzo incontro di giornata con, rispettivamente, Anna Turati e Andrea Vavassori protagonisti. La venticinquenne dovrà fronteggiare il tennis potente e dirompente di Oceane Dodin, francese, giocatrice dagli alti picchi, seppur scostante; lo specialista nel doppio e gagliardo singolarista, nella fase migliore della sua carriera, invece, troverà un Pedro Martinez voglioso di riscatto dopo le ultime prestazioni non proprio esaltanti. Grande chance per mettersi in mostra per quanto concerne Vavassori, sempre più tra gli italiani più in vista ad alti livelli. In seguito, Riccardo Bonadio se la vedrà con la testa di serie numero uno, ovvero Alexei Popyrin; l’australiano non è esattamente uno specialista sulla terra battuta, ma il suo servizio devastante può rappresentare un problema per qualsivoglia giocatore. La classifica, peraltro, non mente: impegno complesso per il buon Bonadio.

CAMPI 1 E 2

Campo 1 e Campo 2 con ancora azzurri sotto i riflettori; sul primo, in campo l’esperta Jessica Bertoldo, la quale tenterà di insidiare la favorita spagnola Aliona Bolsova per un posto al secondo turno di quali. Sul secondo dei palcoscenici citati, invece, pronti a dar tutto Franco Agamenone e il duo formato da Andrea Pellegrino e Raul Brancaccio. L’argentino naturalizzato italiano, a suo agio sulla terra, affronterà un giocatore in crescita come il finlandese Otto Virtanen, dotato di una prima di servizio complessa da neutralizzare; Pellegrino e Brancaccio, invece, si sfideranno l’un l’altro in un derby nostrano appassionante: nessun pronostico, soltanto la certezza che un azzurro andrà avanti.

CAMPI 6 E 13

Sul Campo 6, Angelica Moratelli affronterà la Ysaline Bonaventure; la belga ha messo a segno ottimi risultati in questa stagione e si presenterà con grande volontà di far continuare la striscia positiva: il suo mancino di valore può facilitarle il compito. Campo 13 e ultimo italiano protagonista: Francesco Maestrelli. Il giovane toscano, classe 2002, è sotto i riflettori per il suo talento e proverà ad aver la meglio su Zhang Zhizhen. Il cinese, però, dal canto suo, vive un momento di forma strepitoso e ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid; il nativo di Shanghai ha sconfitto in serie tennisti del calibro di Denis Shapovalov, Cameron Norrie e Taylor Fritz, dunque superarlo sarà…non esattamente semplice per la stellina Maestrelli.