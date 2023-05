Caso Vlahovic, Ulivieri: “Sono sicuro che, a posteriori, Gasperini correggerebbe le sue parole”

Ospite di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Rai Radio 1, il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri ha detto la sua sulle parole di Gian Piero Gasperini in merito agli insulti razzisti ricevuti da Vlahovic: “Sono sicuro che, a freddo, correggerebbe qualcosa se ci avesse riflettuto di più. Si tratta di dichiarazioni rilasciate a fine partita che hanno destato perplessità“. Ulivieri ha poi aggiunto: “Giusto sanzionare duramente queste cose, ma per venirne a capo forse serve un maggior confronto con i tifosi. Non è stata una bella cosa“.