US Open 2024: Tiafoe torna in semifinale, Dimitrov si infortuna ed è costretto al ritiro sotto 2-1

Frances Tiafoe torna in semifinale agli US Open 2024. Due anni dopo lo statunitense raggiunge di nuovo un posto tra i primi quattro nello slam di casa, eguagliando così il suo miglior risultato in carriera a questo livello. Lo fa battendo Grigor Dimitrov, beneficiando anche dell’infortunio e del conseguente ritiro del bulgaro, avvenuto sul punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3 4-1 in favore dell’americano dopo tre ore e 7 minuti di incontro. Alla testa di serie numero 9 del seeding non riesce dunque l’impresa di tornare a disputare una semifinale slam a cinque anni di distanza dall’ultima volta, quando la raggiunse proprio a Flushing Meadows nel 2019. Tiafoe invece affronterà per un posto in finale Taylor Fritz, che ieri ha superato in quattro set il numero 4 Alexander Zverev, e contro cui darà vita ad un derby a stelle e strisce che mancava così avanti nel torneo addirittura dal 2005, quando si sfidarono Andre Agassi e Robby Ginepri.

LA CRONACA DEL MATCH – L’approccio del bulgaro non è dei migliori, con diversi errori e la fatica a contenere le soluzioni da fondo campo di un Tiafoe elettrizzato anche dal supporto del pubblico di casa. Dopo aver salvato una palla break nel terzo game, Dimitrov capitola in quello successivo al servizio, dando il vantaggio al suo avversario. Lo statunitense continua a martellare da fondo, e non viene punito quando attacca in maniera avventata la rete: arrivano anzi altre tre palle break che questa volta equivalgono a set point, e la terza è quella buona. Un errore col dritto di Dimitrov concede di fatto il set a Tiafoe con il punteggio di 6-3.

L’inerzia sembra non cambiare anche nel secondo parziale, con Tiafoe che trova un altro break e vola sul 4-1. Dimitrov riesce a destarsi dal torpore e torna a colpire come è nelle sue corde, si riprende il break di svantaggio e rimette il set in carreggiata. Rapidamente si scivola al tie break, dove il bulgaro si avvantaggia ma cestina due set point con altrettanti doppi falli. È però proprio un altro doppio fallo a condannare Tiafoe poco dopo, con Dimitrov che si prende il tie break per 7-5 e torna in parità nel computo dei set.

Nel terzo set però, dopo i primi 4 game nettamente appannaggio di chi serve, cede di schianto Dimitrov. Il bulgaro concede un primo break a Tiafoe nel quinto gioco, poi ne arriva un altro che consente all’americano di chiudere 6-3 un set molto più rapido rispetto ai due precedenti. Nel quarto parziale era ormai chiaro che il calo di Dimitrov fosse dovuto ad un problema fisico: l’adduttore del numero 9 Atp infatti non regge più, e sotto 4-1 decide che è meglio ritirarsi per evitare di peggiorare l’infortunio. Tiafoe avanza dunque in semifinale.