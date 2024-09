US Open 2024, De Minaur e Pegula provano a sfatare il tabù quarti. Muchova favorita su Haddad Maia

Gli occhi e i riflettori (dell’Arthur Ashe) saranno tutti ovviamente puntati sul big match notturno tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, un rematch della finale di Melbourne che vale questa volta un posto nella semifinale degli US Open. Ma la giornata di mercoledì ci regala altri tre quarti, gli ultimi prima di entrare nel penultimo atto della competizione, sia a livello maschile che femminile.

Il vincente del match sopracitato dovrà vedersela venerdì contro chi uscirà indenne dalla sfida tra Alex De Minaur e Jack Draper. Il britannico ha avuto inizio di torneo a suo modo storico, con solamente 26 games persi nel corso delle prime quattro partite che lo hanno portato alla conquista del primo quarto di finale Slam della sua giovane carriera. In questo 2024 i problemi fisici l’hanno finalmente un po’ abbandonato e poter giocare con maggiore continuità gli ha permesso di entrare tra i primi 25 della classifica ATP. Contro si troverà un De Minaur che è quanto di più “solido” si possa trovare senza allo stesso tempo riuscire – almeno fino ad ora – a fare lo step successivo. Negli ultimi 5 major sempre in ottavi e questo è il terzo quarto consecutivo, ma ad oggi la semi non è ancora arrivata. Ci prova a New York, dove aveva raggiunto per la prima volta i quarti nel 2020. E lo fa dopo aver saltato quasi un paio di mesi a causa dell’infortunio patito a Wimbledon, a causa del quale ha dovuto a saltare i Giochi Olimpici e i due Masters 1000 nordamericani. I precedenti dicono 3-0 per l’australiano, con l’ultimo finito per ritiro di Draper al terzo set qualche mese fa ad Acapulco.

Il quarto femminile in sessione diurna sarà quello tra Karolina Muchova e Beatriz Haddad Maia. La tennista ceca, come al solito, sta facendo innamorare tutti del suo brillante talento tennistico e prova a confermare la semifinale conquistata lo scorso anno qui a Flushing Meadows. Proprio quel torneo rappresentò di fatto l’ultimo acuto prima di un lungo stop causato da un infortunio al polso. Tornata per la stagione sull’erba, pochi mesi dopo l’ex finalista del Roland Garros e n°8 del ranking mondiale, ha iniziato a riprendere la sua marcia verso l’elité, sperando il suo fisico le conceda un po’ di tregua per qualche tempo. Parte indubbiamente lei favorita contro la brasiliana, brava a sfruttare un tabellone non impossibile e a ottenere punti importanti dopo un’annata complicata che l’ha vista scendere in classifica dalla top-10 brevemente toccata lo scorso anno alla posizione n°21 attuale. Muchova ha vinto entrambi i precedenti, tutti e due giocati su campi veloci.

Ovviamente destinato alla sessione notturna il match tra la numero uno al mondo Iga Swiatek e la beniamina di casa Jessica Pegula. La numero uno al mondo, che sembra aver alzato il livello nel corso dei suoi incontri a Flushing Meadows, ha vinto l’edizione 2022 del torneo, ma nelle altre quattro partecipazioni non era mai riuscita ad accedere ai quarti di finale. Questo, quindi, è già il suo secondo miglior risultato della carriera nella Grande Mela. Non esattamente un traguardo che possa portare la polacca ad accontentarsi in vista di questa sfida che la vede opposta a chi invece proverà a sfatare un vero e proprio tabù: per Pegula si tratta infatti del settimo quarto di finale Slam, ma i primi sei tentativi li ha sempre mancati. Tre volte a Melbourne, una a Parigi, Wimbledon e New York: ora ha una seconda chance nella Grande Mela, davanti al pubblico di casa. Dopo una primavera difficile a livello fisico, l’estate è stara ricca di soddisfazioni e arriva al matchup odierno in fiducia: i precedenti, in ogni caso, dicono 6-3 in favore della prima giocatrice al mondo.