Running, domani la We Run Rome: presenti anche Meucci e Yaremchuk

Ci saranno anche Sofiia Yaremchuk e Daniele Meucci, i trionfatori della passata edizione, tra gli 8000 al via dell’Atleticom We Run Rome 2023. “La We Run Rome resta sempre nel mio cuore – ha detto la maratoneta ucraina naturalizzata italiana, neo primatista nazionale di Maratona -. Qualche anno fa ero in Italia in gita, sono venuta a sapere di questa gara e mi sono iscritta subito. Era il 2015. È stato subito colpo di fulmine, ecco perché sono ancora qui: questa corsa per me è speciale, oltre a essere una gara molto importante a livello nazionale. E poi ho il titolo da difendere. Senza dimenticare che domenica sarò di nuovo qui da primatista italiana di maratona e sarà un’ulteriore fantastica emozione”.

Yaremchuk ha poi proseguito: “So che sarà molto complicato perché la salita del Pincio mi mette sempre un po’ in difficoltà, ma ce la metterò tutta, anche con un pensiero alla mia Ucraina. In questo momento di grande sofferenza il cuore va lì dai miei nonni, dai miei cugini che stanno vivendo questa situazione difficile, ma loro sono forti. Leopoli, dove sono nata, è una città piccolina ma molto bella con tanta storia. Ecco, mi piacerebbe tornarci appena sarà possibile. L’ultima volta è stata due anni fa dopo la maratona di Venezia“. Tra gli uomini invece, la copertina va a Daniele Meucci, a caccia del poker nella We Run Rome, dopo i successi ottenuti nel 2013, 2018 e 2022. Il pisano è stato campione europeo di maratona a Zurigo 2014, e in carriera vanta 15 medaglie in rassegne internazionali continentali.