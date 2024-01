United Cup 2024, la Serbia di Djokovic vince ancora. Grecia ko, Tsitsipas non gioca il singolare

I risultati di martedì 2 gennaio alla United Cup 2024, competizione a squadre miste in corso di svolgimento a Sydney e Perth. Nei tre incontri della giornata odierna si è delineato ulteriormente il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale, in attesa degli ultimi decisivi scontri delle prossime ore. Obiettivo centrato dalla Serbia, che ancora una volta si è affidata al doppio misto decisivo per strappare il primo posto nel girone E. Novak Djokovic, nonostante un fastidio al polso destro, ha avuto la meglio su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-1, 6-7(3), 6-1 concedendo quindi un set al giovane e talentuoso rappresentante della Repubblica Ceca. Vittoria in tre set anche per Vondrousova, che ha avuto la meglio su Danilovic per 6-1, 3-6, 6-3. Così il doppio ha deciso le sorti del tie e alla fine la stessa Danilovic è tornata in campo con Medjedovic battendo Kolodziejova e Nouza per 10-8 al match tiebreak. La Serbia si guadagna così il quarto di finale contro l’Australia, ma dal gruppo E passa anche la miglior seconda di Perth: si tratta della Cina, che se la vedrà con la Polonia.

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney invece la giornata si è aperta con la vittoria del Cile per 2-1 sulla Grecia nel gruppo B. Situazione apertissima, con Canada-Grecia di domani che sarà decisiva. Preoccupazione però per Stefanos Tsitsipas, ancora non al meglio e costretto al forfait nel singolare: così Jarry ha battuto Sakellaridis in tre set, poi ci ha pensato Sakkari a riequilibrare le sorti della sfida battendo Seguel con un sonoro 6-0 6-1. A questo punto Tsitsipas è sceso in campo con la stessa Sakkari nel doppio misto, ma Seguel e Barrios Vera si sono imposti con il risultato di 6-7(3) 6-3 10-6.

Spazio poi alla battaglia tra Croazia e Olanda, con Coric e Vekic che hanno regalato la vittoria alla propria nazionale. Pesante però la vittoria olandese nel doppio misto, in cui Schuurs e Koolhof hanno annullato anche un match point a Vekic e Dodig per poi imporsi 14-12 al match tiebreak. Questo risultato spalanca le porte del primo posto alla Norvegia di Ruud, con la Croazia seconda e in attesa di capire se sarà la miglior seconda di Sydney così da poter giocare i quarti di finale.