Golf, il calendario completo della stagione 2024: tutti i tornei e le date da non perdere

Il calendario del grande golf internazionale per la stagione 2024 ormai alle porte si presenta sempre più ricco di appuntamenti davvero imperdibili. Dal Pga Tour al Dp World Tour ogni settimana non mancherà lo spettacolo, con gli occhi naturalmente puntati sui quattro Major ma anche sulle Olimpiadi di Parigi che quest’anno sostituiranno la Ryder Cup come evento “extra” in calendario. Tutti i più grandi campioni sono pronti a darsi battaglia sui green di tutto il mondo, in attesa di una possibile soluzione della vicenda che vede la lega araba LIV con giocatori di primissimo rango al suo interno. In casa Italia saranno addirittura nove gli azzurri con “carta piena” sul DP World Tour: Francesco ed Edoardo Molinari saranno impegnati durante la stagione alla pari di Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Andrea Pavan, Renato Paratore, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise e Filippo Celli.

Il calendario 2024 dei principali tornei (PGA Tour e DP World Tour)

Legenda: BLU=tornei esclusivi DP World Tour; ROSSO=tornei esclusivi PGA Tour; VERDE=tornei “co-sanzionati” (Major, WGC, etc.)

GENNAIO

The Sentry: dal 4/01 al 7/01

Sony Open in Hawaii: dal 11/01 al 14/01

Dubai Invitational: dal 11/01 al 14/01

Hero Dubai Desert Classic: dal 18/01 al 21/01

The American Express: dal 18/01 al 21/01

Farmers Insurance Open: dal 24/01 al 27/01

Ras Al Khaimah Championship: dal 25/01 al 28/01

FEBBRAIO

AT&T Pebble Beach Pro-Am: dal 1/02 al 4/02

Commercial Bank Qatar Masters: dal 8/02 al 11/02

Waste Management Phoenix Open: dal 8/02 al 11/02

The Genesis Invitational: dal 15/02 al 18/02

The Cognizant Classic: dal 29/02 al 3/03

MARZO

Arnold Palmer Invitational: dal 7/03 al 10/03

The Players Championship: dal 14/03 al 17/03

Texas Children’s Houston Open: dal 28/03 al 31/03

APRILE

Valero Texas Open: dal 4/04 al 7/04

Augusta Masters: dal 11/04 al 14/04

RBC Heritage: dal 18/04 al 21/04

Zurich Classic of New Orleans: dal 25/04 al 28/04

MAGGIO

Wells Fargo Championship: dal 9/05 al 12/05

US PGA Championship: dal 16/05 al 19/05

Charles Schwab Challenge: dal 23/05 al 26/05

Porsche European Open: dal 30/05 al 2/06

RBC Canadian Open: dal 30/05 al 2/06

GIUGNO

The Memorial Tournament: dal 6/06 al 9/06

US Open: dal 13/06 al 16/06

The Travelers Championship: dal 20/06 al 23/06

KLM Open: dal 20/06 al 23/06

Open d’Italia: dal 27/06 al 30/06

LUGLIO

BMW International Open: dal 4/07 al 7/07

John Deere Classic: dal 4/07 al 7/07

Genesis Scottish Open: dal 11/07 al 14/07

Barracuda Championship: dal 18/07 al 21/07

The 152th Open Championship: dal 18/07 al 21/07

AGOSTO

Olimpiadi Parigi 2024, torneo maschile: dal 1/08 al 4/08

Wyndham Championship: dal 8/08 al 11/08

FedEx St.Jude Championship: dal 15/08 al 18/08

BMW Championship: dal 22/08 al 25/08

Tour Championship: dal 29/08 al 1/09

Betfred British Masters: dal 29/08 al 1/09

SETTEMBRE

Omega European Masters: dal 5/09 al 8/09

Amgen Irish Open: dal 12/09 al 15/09

BMW PGA Championship: dal 19/09 al 22/09

Open de Espana: dal 26/09 al 29/09

OTTOBRE

Alfred Dunhill Links Championship: dal 3/10 al 6/10

Open de France: dal 10/10 al 13/10

Andalucia Masters: dal 17/10 al 20/10

NOVEMBRE

Abu Dhabi Challenge: dal 7/11 al 10/11

DP World Tour Championship: dal 14/11 al 17/11