Atalanta, Hien: “Felice della nuova avventura”. Poi un saluto al Verona: “Grazie per avermi fatto sentire a casa”

Tramite i canali ufficiali dell’Atalanta, Isak Hien ha commentato il suo arrivo a Bergamo, salutando i suoi nuovi tifosi: “Sono davvero felice di iniziare la mia nuova avventura. Saluto tutte le tifose e tutti i tifosi. Sono le mie prime ore da giocatore dell’Atalanta. Non vedo l’ora di vedervi al Gewiss Stadium: forza Atalanta!“. Attraverso un post sui social, il difensore svedese ha poi aggiunto: “Meglio tardi che mai. Sono molto eccitato per questa nuova avventura all’Atalanta e non vedo l’ora di cominciare“.

Non poteva infine mancare un saluto agli scaligeri: “Ciao Verona, ciao veronesi. È stato un anno e mezzo incredibile, che mi ha permesso di imparare ad amare questa città e di capire quanto la sua gente viva per l’Hellas. Un anno e mezzo di lotta, vittorie e sconfitte, con un campionato concluso nel modo più bello. Vi auguro il meglio per il futuro, grazie per avermi fatto sentire a casa“.