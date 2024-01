United Cup 2024: Polonia e Australia avanzano in semifinale, spicca la vittoria di de Minaur su Djokovic

Nei primi due quarti di finale della United Cup 2024 la Polonia e l’Australia staccano il pass per la semifinale. La formazione polacca ha superato con un netto 3-0 la Cina grazie ai successi in due set di Hubert Hurkacz, 6-3 6-4 a Zhizhen Zhang, e Iga Swiatek, 6-2 6-3 a Qinwen Zheng. Nel doppio conclusivo la coppia formata da Zielinski e Piter ha avuto la meglio su Sun e You al super tie break per 6-3 5-7 10-7. La Polonia attende ora la vincitrice del quarto di finale Francia-Norvegia.

Agguanta la semifinale anche la compagine australiana, che parte alla grande grazie ad Alex de Minaur, che a sorpresa batte il numero 1 del mondo Novak Djokovic con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Prova solidissima al servizio del nativo di Sydney, che ha trovato il 95% di punti con la prima e sfruttato le occasioni concessegli da un Nole comprensibilmente non ancora nel pieno della forma. Il punto decisivo per l’Australia lo ha siglato Ajla Tomljanovic, che ha passeggiato contro Natalija Stevanovic con un doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Gli oceanici attendono ora la vincente della sfida tra Grecia e Germania.