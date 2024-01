Sci alpino, gigante e slalom femminile di Kranjska Gora: Brignone difende il pettorale rosso tra le porte larghe

Primo appuntamento del 2024 per la Coppa del Mondo di sci femminile, che nel weekend vedrà in programma il gigante e lo slalom a Kranjska Gora, in Slovenia. Sulla Podkoren, nel sesto slalom gigante stagionale, sabato 6 gennaio per l’Italia saranno al via otto sciatrici: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino ed Ilaria Ghisalberti. La squadra azzurra si presenta all’appuntamento con Brignone leader della graduatoria di specialità con 400 punti, davanti a Gut-Behrami con 365 e Shiffrin con 320. La campionessa valdostana inoltre può vantare due secondi posti nel 2023 e 2012. Bassino invece ha nel palmares due trionfi nel 2021, un secondo posto nel 2023 e un terzo nel 2022. Goggia infine conquistò il suo primo podio in gigante nel 2018 con il terzo posto. La prima manche prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda manche alle 12.30.

Per quanto riguarda invece lo slalom di domenica 7 gennaio, l’Italia porterà al cancelletto di partenza sette atlete: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Anche in questa occasione prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.30.