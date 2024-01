Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile: Prevc domina a Villach. Sieff 11°, Lara Malsiner 29°

La slovena Nika Prevc (262,7) ha dominato la prima delle due gare di Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci sul trampolino Hs98 di Villach (Austria). La 18enne è riuscita a precedere la padrona di casa Eva Pinkelnig (236,7) e la canadese Abigail Strate (233,6). Top 10 sfiorata per Annika Sieff che si piazza all’undicesimo posto, eguagliando il miglior piazzamento in Coppa del Mondo della sua giovane carriera. La ventenne azzurra ha chiuso la sua gara con 218,2 punti, totalizzando 110,0 (nono posto parziale) nella prima serie, per poi archiviare la prova a quota 108,2. Sono stati invece 198,7 i punti messi a referto da Lara Malsiner, ventinovesima. Fuori dalle prime 30 dopo la prima serie di salti la sorella minore Jessica Malsiner (32esima) che in mattinata aveva a sua volta saputo centrare la qualificazione alla gara austriaca.