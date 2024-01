United Cup 2024, Mannarino furioso: si colpisce la fronte con la racchetta e sanguina

Il successo contro Lorenzo Sonego ha dato ad Adrian Mannarino e alla Francia il punto dell’1-0 nella sfida di United Cup poi vinta contro l’Italia con un netto 3-0. Nonostante il successo però, il tennista transalpino si è dimostrato piuttosto nervoso nel corso del match: dopo un errore infatti, si è colpito la fronte con il manico della racchetta, finendo per sanguinare. La ferita è stata poi curata dai medici e Mannarino ha potuto proseguire l’incontro. L’episodio riporta alla mente Mikhail Youzhny, che a Miami nel 2008 contro Almagro si diede tre racchettate in testa dopo un rovescio in rete. Per chiudere la ferita del russo, che iniziò a sanguinare copiosamente, furono necessari dei punti di sutura.