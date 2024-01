Atalanta, il Ct del Mali: “El Bilal è pronto! Interverremo a livello legale”

L’allenatore del Mali contro l’Atalanta. Il commissario tecnico accusa i nerazzurri per non hanno dato il permesso di allenarsi collettivamente a El Bilal Touré, sostenendo che sia pronto.

Il giocatore non è stato inserito nella lista dei convocati del Mali che Eric Chelle, coach della nazionale africana, ha diramato ieri in diretta televisiva. Ecco le parole riportate dall’account ufficiale. “El Bilal è pronto! L’Atalanta ha fatto di tutto per impedirgli di iniziare gli allenamenti collettivi ed è 1 mese che non abbiamo loro notizie. Mi riservo con la mia federazione di intervenire a livello legale“.

El Bilal Touré era stato preconvocato nei giorni scorsi, anche se non era arrivata nessuna comunicazione all’Atalanta che, da par suo, continuava a sostenere l’indisponibilità del giocatore, che dovrebbe rientrare a metà gennaio.