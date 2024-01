Brighton, De Zerbi dopo il primo clean sheet della stagione: “I giornalisti saranno felici”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha elogiato la sua squadra per la prestazione che ha portato allo 0-0 in casa del West Ham. Ciò vuol dire infatti primo clean sheet stagionale in Premier League per i Seagulls, che pone fine ad una striscia di 24 partite con almeno un gol subito. Ai microfoni della BBC, il tecnico italiano ha sottolineato soprattutto la prova difensiva dei suoi: “Sono davvero soddisfatto della prestazione. Abbiamo realizzato il primo clean sheet, quindi i giornalisti saranno contenti perché il Brighton ha mantenuto la porta inviolata. La nostra è stata una partita molto intelligente perché la migliore qualità del West Ham è il contropiede, e abbiamo fatto di tutto per non concedere spazi. Abbiamo creato otto occasioni chiare per segnare e sono davvero contento per la prestazione, per l’intesa che voglio e pretendo“.