Nba 2022/2023: 25 di Banchero nel successo Magic contro Golden State, i Lakers vincono ancora

Cinque le sfide andate in scena nella notte italiana tra sabato 7 e domenica 8 gennaio per la regular season NBA 2022/2023. Partiamo da Paolo Banchero, che con i suoi 25 punti e le 4 triple messe a segno guida gli Orlando Magic al successo contro i Golden State Warriors per 101-115. I campioni in carica erano senza Curry e Thompson, ma in casa avevano il miglior record dell’intera lega prima di questa partita.

Due tiri liberi di Dennis Schroder a 2” dal termine dei regolamenti regalano il quinto successo di fila ai Los Angeles Lakers, corsari a Sacramento contro i Kings con lo score finale di 134-136. Di certo non una partita dominata dalla difese, con i gialloviola ancora una volta aiutati da un Russell Westbrook che sta trovando sempre più la sua dimensione nel ruolo di sesto uomo: 23 punti e 15 assist per l’ex Thunder. Solita prestazione solida anche di Thomas Bryant, che posta una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Il giovane centro si sta rivelando fondamentale senza Anthony Davis. Poi il solito LeBron da 37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Le triple doppie di Luka Doncic non fanno ormai più notizia: 34+10+10 per lo sloveno nel successo 127-117 dei Dallas Mavericks sui New Orleans Pelicans, che continuano a pagare le assenze di Brandon Ingram e Zion Williamson. Ancora panchina per Simone Fontecchio nella sconfitta dei Jazz per 126-118 contro i Bulls, mentre i Boston Celtics sconfiggono 116-121 gli Spurs a San Antonio grazie ai 34 di Tatum e ai 29 di Brown.

Notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio

San Antonio Spurs – Boston Celtics 116-121

Chicago Bulls – Utah Jazz 126-118

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 127-117

Golden State Warriors – Orlando Magic 101-115

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 134-136