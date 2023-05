Tsitsipas-Coric stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Borna Coric nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il greco ha dato grossi dispiaceri al pubblico capitolino. Tra terzo turno e ottavi di finale, infatti, ha fatto fuori in due set rispettivamente Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Adesso trova dall’altra parte della rete il solido croato, contro cui partirà favorito secondo le quote dei bookmakers.

Il match, tuttavia, nasconde tantissime insidie. Coric, infatti, è in vantaggio per 3-2 nei precedenti contro Tsitsipas. Il suo successo più eclatante nei confronti dell’ateniese è arrivato la scorsa estate nella finale del Masters 1000 di Cincinnati (cemento outdoor). Tra i due c’è un precedente anche a Roma ma decisamente poco indicativo. Era il primo turno dell’edizione 2018 ma il croato si ritirò dopo appena cinque giochi lasciando strada libera a Tsitsipas.

Tsitsipas e Coric scenderanno in campo stasera (giovedì 18 maggio). I due giocatori sono pianificati come squarto ed ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 20.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Tsitsipas e Coric fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.