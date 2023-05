Newcastle-Brighton oggi in tv: canale, orario e streaming Premier League 2022/2023

Alle 20:30 di stasera, giovedì 18 maggio il Brighton di De Zerbi farà visita al Newcastle in quello che è uno scontro diretto d’alta classifica. La partita è in programma alle 20:30 di giovedì 18 maggio del St. James Park. Il Newcastle è terzo a quota 66 punti e ha il compito di blindare il piazzamento Champions. Il Brighton è sesto a 58 ma con una gara in meno. Negli ultimi risultati il Brighton ha attraversato luci e ombre: ha battuto Arsenal e Manchester United, tenendo la porta inviolata, ma ha anche subìto cinque gol contro l’Everton. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio (259) e in streaming su Sky Go e NOW.