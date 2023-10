Trevisan-Siniakova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Katerina Siniakova nella seconda semifinale del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della metropoli cinese. La toscana ha confermato pienamente l’ottimo stato di forma. Nei quarti di finale, infatti, non ha lasciato scampo ad un’avversaria molto scorbutica come l’ex top ten belga Elise Mertens. In palio per lei c’è la seconda finale della carriera sul circuito maggiore, quella che sarebbe la prima conquistata su una superficie rapida.

Dall’altra parte della rete trova la forte ceca, che è reduce dalla vittoria in due set molto lottata ai danni della russa Anastasia Pavlyuchenkova. Tra le due sarà il terzo scontro diretto. I primi due si sono disputati nel 2022 sul veloce ed il bilancio si trova in perfetta parità (1-1). Trevisan partirà sfavorita secondo i bookmakers ma non battuta. Già in passato, infatti, ha dimostrato di poter impensierire Siniakova con la sua solidità. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto contro una tra la canadese Leylah Fernandez oppure la russa Anna Blinkova, protagoniste della prima semifinale di giornata.

SEGUI IL LIVE DI TREVISAN-SINIAKOVA

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Siniakova scenderanno in campo oggi (sabato 14 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e penultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 10.00 italiane (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la seconda semifinale tra Trevisan e Siniakova garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.