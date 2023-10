Pagelle sprint race GP Indonesia 2023: Martin dominante, Marini e Bezzecchi eroici. Bagnaia non c’è

Le pagelle della sprint race del GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP e andata in scena al Mandalika Circuit. Jorge Martin continua il dominio di questa seconda fase di Motomondiale e conquitando i 12 punti odierni va a prendersi la vetta della classifica piloti ai danni di un Pecco Bagnaia apparso ancora una volta in grande difficoltà. Eroiche le prestazioni di Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi a podio pochi giorni dopo l’intervento chirurgico.

ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

JORGE MARTIN: Voto 10 – Quella che sembrava essere diventata una lotta per il Mondiale potrebbe a breve trasformarsi in un dominio. Il pilota spagnolo sembra inarrestabile e anche quest’oggi mette in mostra il suo talento e soprattutto la sua serenità e fiducia in questo momento. Parte dalla sesta posizione ma conduce la sua gara con estrema calma e va a prendersi un altro successo.

LUCA MARINI: Voto 9 – Splendida prestazione del pilota italiano che dopo l’infortunio alla clavicola patito in India e l’operazione si presenta qui in Indonesia e va subito sul podio dopo una gara davvero ben gestita. Presumibilmente domani potrebbe fare più fatica, essendoci in programma il doppio dei giri. Ma il suo fine settimana rappresenta già una vittoria.

MARCO BEZZECCHI: Voto 9 – Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di squadra. Dalla caduta e la successiva operazione chirurgica al podio nella Sprint conquistato all’ultimo giro ai danni di un Vinales in crisi nella parte finale di gara.

MAVERICK VINALES: Voto 7 – Eccellente prima parte di gara del pilota dell’Aprilia che si prende subito la prima posizione e la tiene finché le gomme reggono. Poi, inizia tutta un’altra gara, provando in ogni modo a difendere un podio che però non arriva. Finisce quarto.

PECCO BAGNAIA: Voto 5 – Non ci si può nascondere, il Pecco che stiamo vedendo post-infortunio a Barcellona non è quello di sempre. Un’altra gara con enormi difficoltà per il campione del Mondo in carica che parte tredicesimo e riesce a guadagnare qualche posizione solo grazie alle cadute altrui davanti a lui. E le sensazioni in vista di domani sono tutt’altro che positive.