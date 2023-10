LIVE – Trevisan-Siniakova 4-6 2-6, semifinale Wta Hong Kong 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Siniakova, incontro valevole per la seconda semifinale del torneo WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor). La toscana ha confermato pienamente l’ottimo stato di forma. Nei quarti di finale, infatti, non ha lasciato scampo ad un’avversaria molto scorbutica come l’ex top ten belga Elise Mertens. In palio per Trevisan c’è la seconda finale della carriera sul circuito maggiore, quella che sarebbe la prima conquistata su una superficie rapida. Dall’altra parte della rete trova la forte ceca, che è reduce dalla vittoria in due set molto lottata ai danni della russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Tra le due sarà il terzo scontro diretto. I primi due si sono disputati nel 2022 sul veloce ed il bilancio si trova in perfetta parità (1-1). Trevisan partirà sfavorita secondo i bookmakers ma non battuta. Già in passato, infatti, ha dimostrato di poter impensierire Siniakova con la sua solidità. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto contro una tra la canadese Leylah Fernandez oppure la russa Anna Blinkova, protagoniste della prima semifinale di giornata. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Siniakova pianificate come secondo e penultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 10.00 italiane (le 16.00 locali).

TREVISAN-SINIAKOVA 4-6 2-6

GAME, SET & MATCH SINIAKOVA 6-4 6-2

SECONDO SET – Largo il dritto di Trevisan. Il terzo match point è quello buono. Va in finale Siniakova.

SECONDO SET – Tre palle match consecutive per Siniakova.

SECONDO SET – Sbaglia con il rovescio Trevisan e Siniakova potrà servire per il match: 2-5

SECONDO SET – E Trevisan ancora una volta recupera da 0-40 a 40-40

SECONDO SET – Nuovo 0-40 da affrontare al servizio per Martina.

SECONDO SET – Improvvisamente Siniakova gioca un game di soli errori e restituisce un break: 2-4

SECONDO SET – Martina alla fine deve arrendersi: 1-4

SECONDO SET – Gran recupero di Trevisan che non molla: 40-40!

SECONDO SET – Match che sta per scappare via a Martina: 0-40

SECONDO SET – Siniakova che continua a gestire bene questa fase dell’incontro: 1-3

SECONDO SET – Passa al comando Siniakova anche in questo secondo set: 1-2

SECONDO SET – Due palle break per la ceca: 15-40

SECONDO SET – Siniakova pareggia i conti: 1-1

SECONDO SET – Trevisan annulla una pericolosa palla break e parte bene nel set: 1-0

PRIMO SET SINIAKOVA 6-4

PRIMO SET – Chiude la ceca che è salita di colpi dopo un inizio un po’ troppo falloso.

PRIMO SET – Tre palle set Siniakova.

PRIMO SET – Martina riesce a interrompere la striscia dell’avversaria: 4-5

PRIMO SET – Diventano quattro i games di fila della tennista ceca: 3-5

PRIMO SET – Largo il rovescio di Trevisan. Tre giochi di fila per la ceca: 3-4

PRIMO SET – Ora Siniakova ha alzato il livello. Si procura due palle break consecutive.

PRIMO SET – Rimonta completata da parte di Siniakova che tiene per la prima volta il servizio: 3-3

PRIMO SET – Ennesimo break. Siniakova se lo riprende: 3-2

PRIMO SET – Ben annullata con una chiusura a rete: 40-40

PRIMO SET – Arriva la palla break anche in questo quinto game. Siniakova può recuperare: 30-40

PRIMO SET – E altro break in favore di Trevisan: 3-1

PRIMO SET – Tre palle break consecutive in favore della tennista toscana: 0-40

PRIMO SET – Game a zero dell’azzurra che passa in vantaggio: 2-1

PRIMO SET – Risponde subito al break Martina: 1-1

PRIMO SET – Spinge con il dritto e trova il lungolinea vincente Trevisan. Palla del controbreak.

PRIMO SET – Alla terza occasione utile arriva il break per Siniakova: 0-1

PRIMO SET – Regala la tennista ceca con il dritto: 40-40

PRIMO SET – Tre punti di fila Siniakova dal 30-0 e c’è la palla break.

PRIMO SET – Si inizia con Trevisan al servizio.

10:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Martina Trevisan è in campo contro Siniakova nella semifinale del WTA di Hong Kong.