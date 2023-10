Paolini-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Qinwen Zheng nella prima semifinale del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Prosegue il momento d’oro della toscana, che nei quarti di finale ha dominato le operazioni contro l’esperta tedesca Laura Siegemund. Tra lei e la finale numero quattro della carriera sul circuito maggiore c’è un’altra tennista decisamente in forma come la padrona di casa, reduce dall’agile vittoria nei confronti della più quotata ucraina Anhelina Kalinina.

Si prospetta un match molto lottato ed equilibrato. Le due giocatrici, infatti, in questa stagione stanno disputando il miglior tennis della loro carriera. L’unico scontro diretto è stato appannaggio della potente cinese, che a fine luglio è riuscita ad imporsi in tre set su Paolini nella finale del WTA 250 di Palermo. In quell’occasione, tuttavia, la superficie in questione era la terra battuta. La vincitrice troverà nell’ultimo atto una tra la russa Daria Kasatkina oppure la ceca Barbora Krejcikova, protagoniste della seconda semifinale di giornata.

Paolini e Zheng scenderanno in campo oggi (sabato 14 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prima semifinale tra Paolini e Zheng garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.