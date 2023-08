Trevisan-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Jessica Pegula nel secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. L’azzurra sta ritrovando il suo tennis in Ohio dove, dopo i due incontri portati a casa nelle qualificazioni, è riuscita ad imporsi anche all’esordio nel tabellone principale contro la padrona di casa Bernarda Pera. Sul suo cammino ora c’è un altro ostacolo statunitense, decisamente più impegnativo rispetto al precedente.

Pegula, infatti, è la numero tre del ranking mondiale e la settimana scorsa ha trionfato a Montreal, sugellando nel migliore dei modi un grande periodo di forma. Trevisan partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Negli scontri diretti, inoltre, si trova sotto per 2-0 (4-1 il bilancio dei set). Nell’ultimo andato in scena quest’anno sulla terra di Madrid, però, Martina è riuscita a strappare un parziale alla più quotata avversaria. Servirà un’impresa alla giocatrice toscana per staccare il pass per un prestigioso ottavo di finale. Qui eventualmente incrocerebbe la racchetta con una tra la belga Elise Mertens oppure la ceca Marie Bouzkova.

Trevisan e Pegula scenderanno in campo oggi (mercoledì 16 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Trevisan e Pegula garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.