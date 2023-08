LIVE – Trevisan-Pegula, secondo turno Wta Cincinnati 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Pegula, incontro valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (cemento outdoor). L’azzurra sta ritrovando il suo tennis in Ohio dove, dopo i due incontri portati a casa nelle qualificazioni, è riuscita ad imporsi anche all’esordio nel tabellone principale contro la padrona di casa Bernarda Pera. Sul suo cammino ora c’è un altro ostacolo statunitense, decisamente più impegnativo rispetto al precedente. Pegula, infatti, è la numero tre del ranking mondiale e la settimana scorsa ha trionfato a Montreal, sugellando nel migliore dei modi un grande periodo di forma.

Trevisan partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Negli scontri diretti, inoltre, si trova sotto per 2-0 (4-1 il bilancio dei set). Nell’ultimo andato in scena quest’anno sulla terra di Madrid, però, Martina è riuscita a strappare un parziale alla più quotata avversaria. Servirà un’impresa alla giocatrice toscana per staccare il pass per un prestigioso ottavo di finale. Qui eventualmente incrocerebbe la racchetta con una tra la belga Elise Mertens oppure la ceca Marie Bouzkova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Pegula pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).

