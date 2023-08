Musetti-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il carrarino ha esordito sul velluto contro un avversario in ottima forma come il britannico Daniel Evans, sconfitto in due set molto ben giocati sotto il profilo tecnico e mentale. Adesso il faccia a faccia con il numero tre del ranking mondiale, che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye. L’unico precedente è andato in scena proprio la scorsa settimana a Toronto.

In quell’occasione si trattava degli ottavi di finale, con Medvedev che riuscì a prevalere in due parziali nei confronti di una buona versione di Musetti. Quest’ultimo partirà nettamente sfavorito anche questa volta secondo le quote dei bookmakers. Il campioncino azzurro, tuttavia, proverà a disinnescare le traiettorie insidiose del moscovita per cercare di guadagnarsi l’accesso al prossimo round. Qui eventualmente incrocerebbe la racchetta contro uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka oppure il tedesco Alexander Zverev, sedicesima testa di serie dell’appuntamento americano.

Musetti e Medvedev scenderanno in campo oggi (mercoledì 16 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà match di secondo turno tra Musetti e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.