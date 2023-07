Conference League 2023/2024, secondo turno: Fenerbahce a valanga, ok il Midjtylland

La squadra danese del Midtjylland batte 2-0 il Progres e ipoteca la qualificazione al prossimo turno di Conference League. Nel secondo turno di qualificazione, nel match di andata, sorride anche il Fenerbahce che travolge 5-0 lo Zimbru. Lo Struga batte 1-0 il Buducnost, mentre il Sabah Baku vince in trasferta 2-0 sul campo del RFS. Vittoria con due reti a zero per il Naman contro il Balzan. Il Cska Sofia perde 1-0 contro il FCSB.

I risultati

Struga-Buducnost 1-0

Rfs-Sabah Baku 0-2

Midtjylland-Niedercorn 2-0

Cska Sofia-FCSB 0-1

Fenerbahce-Zimbru 5-0

Neman-Balzan 2-0