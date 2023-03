Trevisan-Muchova stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Karolina Muchova nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. La toscana, testa di serie numero 23, è reduce dal successo in rimonta ai danni della statunitense Madison Brengle. Vittoria molto importante per l’azzurra, che veniva da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Adesso il confronto con la potente ceca, che al secondo turno ha stupito tutti sconfiggendo in due set la veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Le due si sono incontrate da pochissimo in quel di Doha. Al primo turno dell’evento qatariota si è imposta Muchova, che ha battuto Trevisan con un duplice 6-2. La ceca partirà favorita anche in California. Si gioca per ottenere un posto negli ottavi di finale contro una tra la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero quattro, oppure l’altra ceca Marketa Vondrousova.

Trevisan e Muchova scenderanno in campo stasera (lunedì 13 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sullo Stadium 4 dalle ore 19:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di terzo turno tra Trevisan e Muchova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste.