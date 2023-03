RedBird, Cardinale: “Il Milan è uno dei brand più grandi a livello europeo”

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è tornato a parlare del brand rossonero e della volontà di farlo crescere: “Il Milan è uno dei più grandi brand del calcio europeo e io stesso non ero a conoscenza che fosse il secondo club per Champions League vinte, secondo solo al Real Madrid. Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi”. Poi ha continuando:”Il campionato italiano ha il diritto di sedersi al tavolo dei migliori, così come il Milan ha un posto a questo tavolo. Tra i ricavi di Premier League e Serie A c’è un rapporto di 3 a 1, tra Liga e Serie A di 2 a 1. Non ci dovrebbe essere questa disparità e noi dobbiamo affrontare la questione, perché è ciò che porta poi tutti i giocatori e il denaro verso l’Inghilterra”.