L’Inghilterra si conferma campione d’Europa per la seconda edizione di fila: battuta la Spagna ai tiri di rigore.

Dopo aver battuto l’Italia in semifinale ai tempi supplementari, l’Inghilterra ha battuto anche la Spagna in finale e si conferma campione d’Europa.

Alle iberiche non è bastato andare in vantaggio al 25′ con Mariona Caldentey. Al 57′ è arrivato il pareggio di Alessia Russo. Poi, il risultato (1-1) è rimasto intatto fino al termine dei 90′ prima e dei 120′ poi. Ai tiri di rigore, ad avere la meglio sono state le ragazze di Sarina Wiegman.

La lotteria dei rigori, conclusa 3-1, ha premiato l’Inghilterra. Nonostante l’errore iniziale di Beth Mead, e quello di Leah Williamson, le inglesi sono riuscite a trionfare alla fine. La Spagna era andata in vantaggio con Patri Guijarro, ma poi non ha mai più segnato. Pesano gli errori di Caldentey, Aitana Bonmati e Paralluelo.

Per l’Inghilterra, decisive invece le trasformazioni di Greenwood, Charles e Chloe Kelly, autrice della rete decisiva contro l’Italia in semifinale. Per l’Inghilterra il trionfo in Svizzera, è il secondo successo continentale della storia, nonché di fila, dopo quello del 2022 in casa.