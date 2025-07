Wout van Aert vince la 21esima, e ultima, tappa del Tour de France: la maglia gialla, la quarta in carriera, va a Pogacar.

Termina ufficialmente il Tour de France 2025. Il dominatore de La Grande Boucle, giunta alla 112ª edizione, è certamente Tadej Pogacar. Il più giovane vincitore del Tour dal 1904 (anno in cui vinse il 20enne Henry Cornet), ha trionfato nel 2020 (anno del record), 2021, 2024 e 2025, andando a -1 dal primato di vittorie (5, di Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain).

Finisce dunque il secondo dei tre Grandi Giri di quest’anno, che a maggio ha visto il trionfo, nel Giro d’Italia, di Simon Yates, in un Giro decisosi all’ultimo respiro, col britannico che ha soffiato la Maglia Rosa a Isaac Del Toro, con Richard Carapaz terzo.

La vittoria di quest’anno agli Champs Elysees, che in questa edizione vedono uno storico triplo passaggio a Montmartre, è stata di Wout van Aert.

Tour de France 2025, l’ultima tappa è di van Aert

Wout van Aert ha vinto l’ultima tappa del Tour de France. Per il corridore belga è la seconda vittoria in carriera agli Champs-Élysées. Alle sue spalle si è piazzato Davide Ballerini, mentre chiude il podio Mohoric. Quarto posto per uno stoico Tadej Pogacar che, nonostante la maglia gialla già acquisita e l’incessante pioggia parigina, ha provato ha vincere anche l’ultima tappa della Gran Boucle. Al balcanico, anche la maglia a pois (quella del miglior scalatore).

A Parigi trionfa anche l’Italia con la maglia verde (classifica a punti) di Jonathan Milan. La maglia bianca (classifica giovani) va invece a Florian Lipowitz.