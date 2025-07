Uno-due McLaren a Spa Francorchamps, con Piastri che batte Norris e allunga in classifica. Ferrari terza con Leclerc e settima con Hamilton.

Ennesima vittoria delle McLaren, che allungano inesorabilmente nella classifica costruttori, mai in discussione in questa annata. Un vero e proprio dominio anche in questa gara, nonostante le condizioni sono state davvero imprevedibili, in particolar modo nella prima parte di Gran Premio.

Incognita pioggia all’inizio, con un ritardo di oltre un’ora causato proprio dall’estremo maltempo. Partenza con intermedie, per poi passare già intorno al 13/14° giro alle gomme asciutte, con Lewis Hamilton ad ‘aprire le danze’. Un sette volte campione del mondo in grande ripresa dopo i vari errori del weekend, protagonista di una rimonta dalla Pit Lane fino al 7° posto finale

Formula 1, GP Spa: dietro il dominio Papaya c’è Leclerc

Mai in discussione le prime due posizioni McLaren, ma in discussione è stato il primato, almeno all’inizio della contesa. Con Norris in pole, l’australiano è riuscito subito a sorpassare il compagno di squadra, relegandolo al secondo posto, allungando così nella classifica piloti.

Terzo, invece, Charles Leclerc, che è riuscito a tenere a bada le ‘incursioni’ di Max Verstappen e George Russell, rispettivamente 4° e 5° al traguardo. Non è riuscita, invece, la rimonta a Kimi Antonelli, in difficoltà lungo tutto il weekend belga, e che ha concluso il Gran Premio al 16° posto.

Di seguito i risultati della gara: