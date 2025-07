L’Italia del volley batte il Brasile e vince la Nations League femminile.

L’Italia femminile del volley non si ferma più. Le Azzurre scrivono un’altra pagina della storia della Nazionale battendo il Brasile nella finale di Volley Nations League.

Il successo per le ragazze di Velasco è stato tutt’altro che scontato. Il primo set aveva visto vincitore la nazionale verdeoro (22-25). Poi, la rimonta delle campionesse olimpioniche che hanno cambiato marcia. 25-18 il secondo set, 25-22 il terzo e il quarto.

L’Italia batte il Brasile e vince la Volley Nations League: una sola nota negativa

Per l’Italia è il secondo trionfo di fila nella Volley Nations League, il terzo nelle ultime quattro edizioni. Le Azzurre hanno anche allungato a 29 la striscia di vittorie consecutive in competizioni ufficiali.

Un ottimo ruolino di marcia in vista del Mondiale, che si svolgerà in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

In vista della competizione intercontinentale, bisognerà valutare l’infortunio subito da Alice Degradi, che si è infortunata nel corso del secondo set della finale contro il Brasile quando la schiacciatrice è stata murata ed è ricaduta male a terra.

Un incidente che non le ha permesso di rientrare più in campo e che potrebbe mettere a rischio la sua presenza ai Mondiali. La schiacciatrice italiana era stata assente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un problema fisico accusato alla vigilia. Nel caso in cui dovesse dare forfait, potrebbe ereditare il suo posto Loveth Omoruyi.