Arriva ancora un successo per il tennis italiano, a Washington nel doppio maschile trionfano Bolelli e Vavassori.

Continua la festa per l’Italia del tennis. Dopo il trionfo di ieri di Luciano Darderi all’ATP 250 di Umago, oggi il tricolore è sventolato negli Stati Uniti. Nell’ATP 500 di Washington, Bolelli e Vavassori hanno trionfato nel doppio maschile.

In finale, hanno battuto Nys/Roger-Vasselin in due set (6-3, 6-4). Per la coppia azzurra è il quarto titolo stagionale.

ATP Washington, vincono Bolelli e Vavassori: nemmeno l’interruzione ferma la coppia italiana

È bastata un’ora e 17′ di gioco, e un’interruzione di circa due ore, a Bolelli e Vavassori per trionfare anche a Washington. Nel primo set, la coppia italiana ha conquistato il break al sesto game. Un vantaggio mantenuto fino al termine del set.

Nel secondo, invece, l’allungo è arrivato subito al primo game. Conquistato anche il secondo, è arrivata un’interruzione di quasi due ore a causa del rischio di maltempo (situazione analoga a quella vista al Mondiale per Club).

Il lungo stop non ha destabilizzato Bolelli e Vavassori, che hanno conquistato anche il secondo set e quindi il titolo di Washington. Il quarto dopo le vittorie di Adelaide su Krawietz/Puetz, Rotterdam contro Gille/Zielinski e Amburgo su Molteni/Romboli.

Per Vavassori è il secondo successo in meno di un anno negli Stati Uniti. Il 5 settembre dello scorso anno ha conquistato il primo titolo Slam in carriera agli US Open con Sara Errani nel doppio misto battendo in finale Townsend/Young.