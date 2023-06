Thompson-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp s’Hertogenbosch 2023

Jordan Thompson se la vedrà contro Tallon Griekspoor nell’ultimo atto dell’ATP 250 di s’Hertogenbosch 2023 (Paesi Bassi), torneo di scena sui campi in erba della cittadina olandese. L’australiano in semifinale ha vinto il derby contro Rinky Hijikata mentre il padrone di casa ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, giustiziere di Jannik Sinner ai quarti di finale. A partire leggermente favorito sarà Thompson, giocatore da prendere sempre con le pinze sui prati. L’olandese proverà a beneficiare del supporto del pubblico amico per far rimanere il titolo in Olanda per la seconda edizione consecutiva.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Tiafoe e Griekspoor scenderanno in campo oggi (domenica 18 giugno). I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire il Libema Open anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme Sky Go, SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Thompson e Griekspoor garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.