Del Potro su Alcaraz: “Lui a 20 anni ha i crampi, io vincevo lo Us Open contro Federer”

Il big server argentino Juan Martin del Potro ha parlato della sua impresa nella finale degli Us Open 2009 contro Federer e delle sue sensazioni dopo l’ultima partita giocata nell’Argentina Open del 2022 dopo una carriera condizionata dagli infiniti infortuni. Le sue parole sono state riportate dal giornale argentino Pangina12: “Vivo con due sensazioni. Sono arrabbiato, mi sento infastidito e mi chiedo perché. E poi succede il contrario e penso: ‘perché io no? Io sono normale: ci sono molti atleti che soffrono. Il mio avversario più duro era il mio corpo. Non ho avuto paura di giocare contro i migliori”.

L’argentino ha poi lanciato una frecciatina ad Alcaraz, vittima di crampi nella semifinale del Roland Garros 2023 con Djokovic: “Alcaraz ha avuto i crampi dopo aver giocato due set con Djokovic e ha 20 anni. Io a 20 anni ho vinto la finale degli US Open contro Federer”.