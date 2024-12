La stagione tennistica 2025 è alle porte ma non tutti i giocatori sono ancora pronti. In questi giorni stanno infatti arrivando svariate rinunce ai primi tornei dell’anno, in programma in Oceania, da parte di tennisti alle prese con problemi fisici di varia entità. La notizia che fa più rumore è senz’altro il forfait di Simona Halep, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone di qualificazioni dell’Australian Open ma non potrà onorarla a causa di un infortunio. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio via social.

Le parole di Halep

“Purtroppo, dopo aver giocato ad Abu Dhabi, ho sentito di nuovo dolore al ginocchio e alla spalla. Dopo un lungo dialogo con il mio team, abbiamo deciso che era ragionevole ritardare l’inizio della mia stagione. Mi riposerò e mi preparerò per la mia prossima competizione, il torneo di Cluj, dove non vedo l’ora di giocare davanti agli incredibili tifosi rumeni”.

L’ex numero uno al mondo comincerà dunque la sua stagione in casa, nel torneo Wta 250 di Cluj-Napoca, in programma a febbraio. Oltre all’Australian Open, Halep salterà anche il Wta 250 di Auckland, che si giocherà in Nuova Zelanda dal 30 dicembre al 5 gennaio.

Le difficoltà dopo la squalifica per doping

Prosegue il momento complicato per Halep, che dal suo ritorno in campo non è mai riuscita ad esprimersi ad alti livelli. La tennista rumena è stata sospesa per doping nel 2022 dopo essere risultata positiva a un controllo allo US Open 2022 e dopo che è stata riscontrata un’anomalia nel suo passaporto biologico. L’iniziale stop di quattro anni – che prevedeva una squalifica fino al 2026 – è stato ridotto a nove mesi e Halep, che si è sempre professata innocente, è tornata a giocare in occasione del torneo di Miami. E’ però precipitata nel ranking Wta (attualmente è numero 877) e sta tentando di ricostruire.

Kokkinakis non ci sarà a Brisbane

“Mi dispiace perdermi il torneo di Brisbane quest’anno. Ho a che fare con un piccolo problema all’anca che richiederà ancora un po’ di tempo, ma spero che mi riprenderò per il resto dell’estate australiana”. Questo il messaggio con cui Thanasi Kokkinakis ha reso noto che non potrà prendere parte al torneo di Brisbane. L’australiano aveva ricevuto una wild card, ma è costretto a rinunciare, anche per non compromettere la sua presenza all’Australian Open.

Doppio forfait nel femminile

Il torneo di Brisbane ha poi perso due protagoniste anche per quanto riguarda il tabellone femminile. Jessica Pegula si è infatti ritirata a causa di un infortunio al ginocchio e al suo posto è entrata nel main draw l’olandese Suzan Lamens. Fermata da un infortunio anche la beniamina di casa, Ajla Tomljanovic, che ha spiegato di non essere pronta al 100% per competere e, dicendosi “delusa” per l’impossibilità di disputare il torneo, ha dato appuntamento all’Australian Open.

Ruusuvuori si cancella da Melbourne

Infine, è arrivato il secondo ritiro dal main draw maschile. Dopo l’austriaco Sebastian Ofner, che aveva spalancato le porte del tabellone principale a Jacob Fearnley, è stato il turno di Emil Ruusuvuori. Il tennista finlandese non gioca un match ufficiale dallo scorso torneo di Washington (luglio 2024) e tornerà soltanto a febbraio, quando potrà beneficiare del ranking protetto. Il suo posto in tabellone è stato preso dall’argentino Federico Coria, fratello del ‘Mago’ Guillermo. Qualora dovesse arrivare un terzo forfait, a fare il suo ingresso nel main draw sarebbe Lucas Pouille, certo comunque di partecipare in virtù di una wild card.

