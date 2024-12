L’entry list maschile degli Australian Open 2025, in programma da 12 al 26 gennaio su campi veloci all’aperto di Melbourne. Il detentore del titolo Jannik Sinner guida una folta pattuglia azzurra che comprende in totale ben nove giocatori direttamente in main draw: con il numero uno al mondo ci sono Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Darderi, Sonego, Fognini e Nardi. Tra i giocatori iscritti con il Protected Ranking da segnalare Kyrgios e Brooksby. Di seguito l’entry list maschile completa degli Australian Open 2025.

ENTRY LIST AUSTRALIAN OPEN M. 2025

1 Jannik SINNER ITA

2 Alexander ZVEREV GER

3 Carlos ALCARAZ ESP

4 Taylor FRITZ USA

5 Daniil MEDVEDEV

6 Casper RUUD NOR

7 Novak DJOKOVIC SRB

8 Andrey RUBLEV

9 Alex DE MINAUR AUS

10 Grigor DIMITROV BUL

11 Stefanos TSITSIPAS GRE

12 Tommy PAUL USA

13 Holger RUNE DEN

14 Ugo HUMBERT FRA

15 Jack DRAPER GBR

16 Hubert HURKACZ POL

17 Lorenzo MUSETTI ITA

18 Frances TIAFOE USA

18 PR Pablo CARRENO BUSTA ESP

19 Karen KHACHANOV

20 Arthur FILS FRA

21 Ben SHELTON USA

21 PR Nick KYRGIOS AUS

22 Sebastian KORDA USA

23 Alejandro TABILO CHI

24 Alexei POPYRIN AUS

25 Tomas MACHAC CZE

26 Jordan THOMPSON AUS

27 Sebastian BAEZ ARG

28 Jiri LEHECKA CZE

29 Felix AUGER-ALIASSIME CAN

30 Francisco CERUNDOLO ARG

31 Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

32 Flavio COBOLLI ITA

33 Alexander BUBLIK KAZ

33 PR Reilly OPELKA USA

34 Matteo BERRETTINI ITA

35 Nicolas JARRY CHI

36 Nuno BORGES POR

37 Matteo ARNALDI ITA

38 Brandon NAKASHIMA USA

39 Tomas Martin ETCHEVERRY ARG

40 Tallon GRIEKSPOOR NED

41 Alex MICHELSEN USA

42 Jan-Lennard STRUFF GER

43 Pedro MARTINEZ ESP

44 Luciano DARDERI ITA

45 Zhizhen ZHANG CHN

46 Marcos GIRON USA

47 Mariano NAVONE ARG

48 Jakub MENSIK CZE

48 PR Kei NISHIKORI JPN

49 Cameron NORRIE GBR

50 Juncheng SHANG CHN

51 Roberto BAUTISTA AGUT ESP

52 David GOFFIN BEL

52 PR Jenson BROOKSBY USA

53 Lorenzo SONEGO ITA

54 Miomir KECMANOVIC SRB

55 Gael MONFILS FRA

56 Denis SHAPOVALOV CAN

57 Roberto CARBALLES BAENA ESP

58 Fabian MAROZSAN HUN

59 Arthur RINDERKNECH FRA

60 Roman SAFIULLIN

61 Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP

62 Jaume MUNAR ESP

63 Arthur CAZAUX FRA

64 Christopher O’CONNELL AUS

65 Yunchaokete BU CHN

66 Adrian MANNARINO FRA

67 Alexandre MULLER FRA

68 Aleksandar VUKIC AUS

69 Yoshihito NISHIOKA JPN

70 Corentin MOUTET FRA

71 Zizou BERGS BEL

72 Quentin HALYS FRA

73 Rinky HIJIKATA AUS

74 Thiago SEYBOTH WILD BRA

75 Benjamin BONZI FRA

76 Hugo GASTON FRA

77 Thanasi KOKKINAKIS AUS

78 Alexander SHEVCHENKO KAZ

79 Facundo DIAZ ACOSTA ARG

80 Botic VAN DE ZANDSCHULP NED

81 Dusan LAJOVIC SRB

82 James DUCKWORTH AUS

83 Damir DZUMHUR BIH

84 Taro DANIEL JPN

85 Francisco COMESANA ARG

86 Pavel KOTOV

87 Gabriel DIALLO CAN

88 Sebastian OFNER AUT

89 Daniel ALTMAIER GER

90 Borna CORIC CRO

91 Fabio FOGNINI ITA

92 Luca NARDI ITA

93 Adam WALTON AUS

94 Otto VIRTANEN FIN

94 PR Dominic STRICKER SUI

95 Emil RUUSUVUORI FIN

96 Yannick HANFMANN GER

97 Camilo UGO CARABELLI ARG

98 Sumit NAGAL IND

ALTERNATES

1 Jacob FEARNLEY GBR

2 Federico CORIA ARG

3 Lucas POUILLE FRA

4 Dominik KOEPFER GER

5 Mattia BELLUCCI ITA

6 Marton FUCSOVICS HUN

7 Max PURCELL AUS

8 PR Borna GOJO CRO

9 Christopher EUBANKS USA

10 Francesco PASSARO ITA