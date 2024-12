Nuovo colpo in arrivo dal Chelsea: il Milan ripropone l’asse con i londinesi ed è pronto a prendere il calciatore. Fonseca già gongola

Nel corso degli anni sono stati diversi i colpi che il Milan ha messo a segno dal Chelsea. Si può parlare di un vero e proprio rapporto privilegiato tra le parti. Un asse di mercato sulla Londra-Milano con i rossoneri che hanno beneficiato di arrivi che si sono rilanciati alla grande all’ombra del Duomo. Dal 2021 all’estate 2023 sono giunti Tomori, Giroud, Loftus-Cheek e Pulisic.

Tutti pezzi da novanta che hanno fruttato al Milan diverse vittorie e che sono tuttora protagonisti in maglia rossonera, al di là del francese che però a Milanello ha lasciato ottimi ricordi essendo stato l’attaccante dell’ultimo scudetto. Una colonia di ex Chelsea che annovera tra le proprie fila anche Tammy Abraham, sebbene quest’ultimo sia arrivato dalla Roma senza nessun tipo di rapporto in maniera diretta (solo per questa volta) tra le due società.

Milan, nuovo colpo dal Chelsea: Fonseca esulta, i dettagli

L’asse può riproporsi a breve, con un nuovo affare di cui si sta discutendo. Il Milan può beffare la concorrenza in virtù del canale privilegiato che ha con i “blues” e portarsi così a casa l’ex Inter. Il giocatore in questione è il centrocampista Cesare Casadei, finito ai margini della rosa affidata a Maresca. Pur essendo tra i più promettenti sul panorama europeo, al momento il tecnico italiano preferisce affidarsi ad un usato sicuro.

Il classe 2003 vuole giocare con più continuità ed è probabile, dunque, un addio già a gennaio. L’ostacolo è sicuramente il prezzo, con i londinesi che chiedono circa 36 milioni di euro (ovvero 30 milioni di sterline). Una cifra fuori dalla portata per il club rossonero ma sicuramente lo è ancor meno per le altre squadre di serie A che lo stavano seguendo come Monza e Lazio. Ma è chiaro che se il Chelsea vuole venderlo, soprattutto sotto la pressione del calciatore stesso, dovrà abbassare le pretese. Possibile l’inserimento di qualche formula particolare nell’affare.

Sul centrocampista ci sono anche club esteri di Premier League come il Leicester. Non è escluso il passaggio alle Foxes o più in generale in un’altra squadra del campionato inglese. Il Milan e Paulo Fonseca sperano di arrivare al giocatore, forti degli affari conclusi in passato con il Chelsea. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive, stando alle ultime ad oggi c’è però un margine di scetticismo intorno a questo affare per la cifra richiesta.