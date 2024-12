L’infortunio rimediato nel Christmas Day è più grave del previsto per Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks. Il cestista sloveno, grande protagonista in NBA nelle ultime stagioni, dovrà infatti stare fuori per almeno un mese. A riportarlo è ESPN, che sottolinea come lo stiramento al polpaccio sinistro gli impedirà di tornare in campo quantomeno per tutto il mese di gennaio.

Come si è infortunato

Doncic si è fatto male durante il match tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, di scena nel giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre. Durante il secondo quarto, lo sloveno è atterrato sul piede sinistro dopo aver raccolto la palla ed ha immediatamente fatto una smorfia di dolore, guardando dolorante in direzione della panchina. A 2 minuti e mezzo dalla fine del parziale, i Mavs hanno dunque chiamato un time out e Doncic ha potuto abbandonare il parquet per poi non tornarci più fino a fine partita. A destare ulteriore preoccupazione era stato il modo in cui il cestista aveva lasciato il palazzetto, vale a dire in stampelle.

L’esito degli esami

Poco dopo si è sottoposto a una risonanza magnetica per fare chiarezza sull’entità del problema, senza però riuscirci visto che ha ricevuto diversi pareri. Ciò su cui hanno convenuto i medici è che andrà rivalutato, più precisamente tra un mese, dunque all’inizio di febbraio. Ergo Doncic salterà almeno 15 partite di regular season.

Addio MVP

A causa di questo stop inaspettato, Doncic non potrà essere candidato ai premi di fine stagione, tra cui MPV e All-NBA Team. Uno dei requisiti è infatti disputare almeno 65 delle 82 partite in programma. Alle 15 che il cestista dei Dallas Mavericks salterà si aggiungono però le 8 già saltate a causa di una contusione al ginocchio destro, di una distorsione al polso destro e di una contusione al tallone sinistro. Di conseguenza, Doncic si vede costretto a rinunciare ai premi di fine stagione e, considerando le tempistiche, con ogni probabilità anche all’All Star Game, in programma domenica 16 febbraio 2025.

I precedenti

Se da un lato c’è il dispiacere per l’impossibilità di competere per il premio di MVP, dall’altro la priorità per Doncic non può che essere quella di prendersi cura del suo corpo e tornare in campo al più presto per aiutare la sua squadra. Dando uno sguardo ai suoi precedenti infortuni, però, le sensazioni non sono affatto positive. Per Luka si tratta infatti del terzo infortunio al polpaccio negli ultimi anni, tanto che ha dovuto saltare le prime partite dei playoff del 2022 e tutta la preseason 2024.

Una pesante assenza per i Mavs

“Prego che Luka si riprenda rapidamente“, ha dichiarato Irving, che si è caricato la squadra sulle spalle dopo l’infortunio dello sloveno ed ha messo a referto 39 punti, non riuscendo però a evitare la sconfitta di Dallas. Inutile sottolineare che la franchigia del Texas si tratta di una tegola non da poco. Oltre ad essere la stella della squadra, Doncic è stato uno dei migliori giocatori della lega negli ultimi cinque anni – non a caso è sempre stato selezionato nella prima squadra All-NBA – e nella stagione 2024/2025 viaggia a una media di 28,1 punti, 8,3 rimbalzi e 7,8 assist a partita.

Le 15 partite che salterà Doncic

28.12. 03:00 – Phoenix Suns vs Dallas Mavericks

29.12. 04:00 – Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks

31.12. 04:00 – Sacramento Kings vs Dallas Mavericks

02.01.2025 – Houston Rockets vs Dallas Mavericks

04.01.2025 – Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers

07.01.2025 – Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks

08.01.2025 – Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers

10.01.2025 – Dallas Mavericks vs Portland Trail Blazers

12.01.2025 – Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

15.01.2025 – Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

16.01.2025 – New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks

18.01.2025 – Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder

20.01.2025 – Charlotte Hornets vs Dallas Mavericks

23.01.2025 – Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves

24.01.2025 – Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks

25.01.2025 – Dallas Mavericks vs Boston Celtics