Tennis, Davenport nuova capitana team Usa femminile: “Un onore incredibile”

Lindsay Davenport sostituirà Kathy Rinaldi come capitana degli Stati Uniti al termine della Billie Jean King Cup di quest’anno. “Un onore incredibile” – ha detto Davenport in un’intervista telefonica con l’Associated Press – “ricordo vivamente tutte le sfide di Fed Cup, le vittorie, lo spirito di squadra e alcune fantastiche squadre di cui ho potuto far parte. E ora sono entusiasta di poterlo sperimentare da una prospettiva diversa e provare ad essere come era Billie“, ha detto riferendosi agli anni in cui Billie Jean era capitana della nazionale. “Non sarò mai all’altezza, ma cercherò di essere simile a come era lei come capitana”, ha poi aggiunto l’ex campionessa.

Davenport da giocatrice è stata numero uno del mondo ed è entrata nella International Tennis Hall of Fame al termine di una carriera in cui ha vinto tre titoli del Grande Slam in singolare e altri tre in doppio, oltre a una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1996. Con gli Usa ha inoltre conquistato tre titoli (1996, 1999 e 2000) come giocatrice nella competizione a squadre che un tempo si chiamava Fed Cup. Rinaldi, diventata capitana degli Stati Uniti nel dicembre 2016, si appresta a lasciare la squadra dopo averla portata al titolo nel 2017. La federazione statunitense aveva già fatto sapere che si sarebbe dimessa dopo le Finals della Billie Jean King Cup di quest’anno, in programma a Siviglia dal 7 al 12 novembre. Rinaldi resterà comunque a capo del programma di sviluppo delle giocatrici.